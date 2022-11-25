Тренер "Черноморца" Зырянов рассказал, почему ушёл с поста советника гендиректора "Зенита"

Экс-полузащитник сборной России и главный тренер "Черноморца" Константин Зырянов рассказал в интервью изданию "Спорт-Экспресс", почему ушёл с поста советника по молодёжному футболу в аппарате генерального директора "Зенита", проработав всего несколько месяцев.

По его словам, знакомые советовали "работать тренером", иначе потом "никто не вспомнит", а когда Зырянов вступил на новый пост, вместо кабинета получил "абстрактное место работы". Комментируя свои обязанности на посту, Зырянов признался, что такая "деятельность" подойдёт не каждому.

"Вы должны посещать игры "Зенита-2" и молодёжной команды, анализировать, собирать информацию. Следить за футболистами, которые находятся в аренде. Должность отличная. Свадебный генерал. Ничего не решающий. Может, в 70 лет неплохо на такой оказаться. Но не в 45!" — прокомментировал Зырянов.