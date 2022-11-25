Обыски в Киево-Печерской лавре назвали апогеем антирелигиозной политики

Нападки на Русскую православную церковь (РПЦ) на Украине наблюдались ещё до 2014 года, но после всеми известных событий на майдане приобрели новый импульс в виде "толп националистически настроенных людей, требующих очищения идентичности от русскости". Как заявил в беседе с Лайфом член экспертного клуба "Дигория" Кирилл Яшин, последние события в Киево-Печерской лавре — очередное тому подтверждение.

Эксперт напомнил, что сейчас на Украине используются практически все возможные механизмы для "культуры отмены", которые начинаются со сноса памятников российским деятелям, а также сжиганием книг. Однако большинство рядовых украинцев, по словам Яшина, смысла дерусификации понять не могут до сих пор. Он пояснил, что многие из них привержены российским ценностям, что продемонстрировал высокий уровень поддержки на проходящих референдумах.

Русская православная церковь — это в том числе проводник идентичности, она объединяет множество людей вокруг Русского мира как в самой России, так и за рубежом, продолжил эксперт. А создание раскольнической Украинской православной церкви было одним из ключевых шагов уменьшения русского присутствия и влияния на Украине. Как пояснил Яшин, часть населения, которая искренне считала себя патриотами, "не осознавая происходящих политических игр, перешла в новую церковную юрисдикцию, из-за чего стала терять духовную связь с нами".

"Происходящие сейчас в Киево-Печерской лавре обыски и сфабрикованные расследования — апогей антирелигиозной политики киевского режима. Мы видим, как православные украинцы постепенно превращаются в отступников, готовых бросить вызов вековым традициям и ценностям под давлением жёсткой пропаганды", — резюмировал собеседник Лайфа.

Напомним, несколько дней назад стало известно об обысках СБУ в Киево-Печерской лавре. В ведомстве заявили, что мероприятия проводятся для проверки данных об использовании помещений Украинской православной церкви как "ячейки Русского мира" "для сокрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.д.", а также для "ограждения населения от провокаций и террористических актов" и проверки лиц на территории храма относительно их причастности к противоправной деятельности.