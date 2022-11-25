В Минцифры не считают глобальным отъезд IT-специалистов из России

Отъезд некоторых IT-специалистов из России не нанёс значительного ущерба данной отрасли. Такое заявление сделал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев на пленарном заседании форума "Цифровой алмаз" в Якутске.

"Значимая часть наших разработчиков, к сожалению, уехали из страны, и это понятно, что, наверное, одни из самый компетентных, профессиональных сотрудников, которые точно востребованы на международном рынке. Но я считаю, что в этом смысле масштаб отъезда, он не такой глобальный, ущерба отрасли такого непоправимого он не нанёс", — подчеркнул министр.