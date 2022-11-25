В Минцифры не считают глобальным отъезд IT-специалистов из России
Глава Минцифры Шадаев: Отъезд IT-специалистов из России не глобальный
Отъезд некоторых IT-специалистов из России не нанёс значительного ущерба данной отрасли. Такое заявление сделал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев на пленарном заседании форума "Цифровой алмаз" в Якутске.
"Значимая часть наших разработчиков, к сожалению, уехали из страны, и это понятно, что, наверное, одни из самый компетентных, профессиональных сотрудников, которые точно востребованы на международном рынке. Но я считаю, что в этом смысле масштаб отъезда, он не такой глобальный, ущерба отрасли такого непоправимого он не нанёс", — подчеркнул министр.
Ранее Лайф рассказывал, что Минцифры сейчас работает над программой по возвращению в Россию уехавших специалистов в области IT. Вопрос "экономических условий" в этой ситуации не стоит, просто покинувшие родину айтишники, со слов министра Максута Шадаева, должны понимать, что в России "им нечего бояться".
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