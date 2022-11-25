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25 ноября, 10:18

Алиев заявил, что Париж не может участвовать в мирном процессе между Баку и Ереваном

Париж не может быть участником мирного процесса между Баку и Ереваном. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он также раскритиковал французского лидера Эмманюэля Макрона, подчеркнув, что тот принял одну из сторон конфликта.

"Меньше чем через неделю после встречи в Праге президент Франции Макрон в своём интервью раскритиковал Азербайджан и обвинил нас в том, чего мы не совершали. После этого последовала всем известная резолюция Сената Франции, которая является абсолютно неприемлемой и оскорбительной. <…> Учитывая всё это, понятно, что Франция не может принимать участия в мирном процессе", — сказал Алиев на международной конференции в Баку, упомянув также антиазербайджанскую резолюцию Национальной ассамблеи Франции и попытку Парижа атаковать "через саммит".

По его словам, 7 декабря должна была состояться следующая встреча в Брюсселе, однако премьер Армении Никол Пашинян захотел, чтобы на ней присутствовал Макрон. Алиев подчеркнул, что на таких условиях переговоры не состоятся.

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Как ранее рассказывал Лайф, Пашинян пояснил, почему не подписал декларацию ОДКБ. По его словам, Ереван выступает за ускорение политико-дипломатической работы организации с Баку, целью которой, по его мнению, должен стать "незамедлительный и безусловный вывод азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения на исходные позиции по состоянию на 11 мая 2021 года".

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ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC

Варвара Романова

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