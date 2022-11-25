Алиев заявил, что Париж не может участвовать в мирном процессе между Баку и Ереваном
Париж не может быть участником мирного процесса между Баку и Ереваном. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он также раскритиковал французского лидера Эмманюэля Макрона, подчеркнув, что тот принял одну из сторон конфликта.
"Меньше чем через неделю после встречи в Праге президент Франции Макрон в своём интервью раскритиковал Азербайджан и обвинил нас в том, чего мы не совершали. После этого последовала всем известная резолюция Сената Франции, которая является абсолютно неприемлемой и оскорбительной. <…> Учитывая всё это, понятно, что Франция не может принимать участия в мирном процессе", — сказал Алиев на международной конференции в Баку, упомянув также антиазербайджанскую резолюцию Национальной ассамблеи Франции и попытку Парижа атаковать "через саммит".
По его словам, 7 декабря должна была состояться следующая встреча в Брюсселе, однако премьер Армении Никол Пашинян захотел, чтобы на ней присутствовал Макрон. Алиев подчеркнул, что на таких условиях переговоры не состоятся.
Как ранее рассказывал Лайф, Пашинян пояснил, почему не подписал декларацию ОДКБ. По его словам, Ереван выступает за ускорение политико-дипломатической работы организации с Баку, целью которой, по его мнению, должен стать "незамедлительный и безусловный вывод азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения на исходные позиции по состоянию на 11 мая 2021 года".
ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC