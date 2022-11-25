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25 ноября, 10:21

Пользователи сервисов VK поздравят своих мам с праздником

VK рассказал об акциях ко Дню матери, который традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2022 году он приходится на 27 ноября. Пользователи смогут креативно поздравить своих мам с праздником в "VK Звонках", вспомнить их советы и поучаствовать в фотомарафоне.

Брендированная телефонная будка от VK, установленная ко Дню матери в "Авиапарке". Фото предоставлено Лайфу организаторами поздравительной акции

Брендированная телефонная будка от VK, установленная ко Дню матери в "Авиапарке". Фото предоставлено Лайфу организаторами поздравительной акции

В "VK Клипах" пользователей ждёт подборка коротких вертикальных роликов "Мамины советы". Популярные блогеры поделятся жизненными историями, как в детстве считали неважными советы от мам, но, повзрослев, поняли их значимость. Ролики можно будет найти в разделе трендов "VK Клипов" под хештегами #ДеньМатериVK, #VKПраздники.

Сервис "VK Видео" в честь праздника подготовил тематическую подборку фильмов про мам, а редакция "VK Музыки" составила для наших мам уютный плейлист. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" смогут опубликовать поздравление мамам через мини-приложение "Рассказать друзьям".

Социальная сеть "Одноклассники" предлагает пользователям принять участие в фотомарафоне #ЧудоМама и наполнить ленту мамиными улыбками. Среди всех участников марафона случайным образом будут выбраны 30 победителей, которые получат онлайн-сертификаты в популярный маркетплейс. Кроме того, "Одноклассники" расскажут истории восьми героинь с необычными способностями, а российские звёзды Юлия Савичева, Сати Казанова и Денис Клявер подготовили для пользователей "Одноклассников" эксклюзивные видеоподарки с поздравлениями ко Дню матери.

Портал "Дети Mail.ru" провёл опрос о том, сколько мамы тратят времени на быт и детей и сколько на себя. Психолог Ирина Чеснова прокомментировала результаты, а Наталья Подольская, Оксана Фёдорова, Ирина Слуцкая и другие звёздные мамы рассказали о том, как они находят время на себя даже в плотном графике. Ещё одно исследование проведёт игровая платформа VK Play: она изучит поведение геймеров и их родителей в играх.

Ещё одна активность от VK ко Дню матери организована офлайн. Так, на первом этаже торгового центра "Авиапарк" с 25 по 27 ноября посетителей ждёт брендированная телефонная будка от VK. С её помощью каждый желающий сможет бесплатно позвонить своей маме через "VK Звонки" и сказать самые тёплые слова и пожелания.

10 лучших шуток, которые смогут понять только самые опытные мамы

10 лучших шуток, которые смогут понять только самые опытные мамы

Ранее Лайф узнал, что россияне подарят близким на День матери. Кстати, согласно исследованию, каждый третий респондент (31%) не знал о существовании Дня матери, преимущественно это россияне от 45 до 54 лет. А осведомлены о празднике в основном женщины (75% против 59% респондентов-мужчин) и молодые люди от 25 до 34 лет (74% участников опроса).

Обложка ©

Shutterstock

Алексей Берковиц

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