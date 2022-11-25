Пользователи сервисов VK поздравят своих мам с праздником

VK рассказал об акциях ко Дню матери, который традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2022 году он приходится на 27 ноября. Пользователи смогут креативно поздравить своих мам с праздником в "VK Звонках", вспомнить их советы и поучаствовать в фотомарафоне.

Брендированная телефонная будка от VK, установленная ко Дню матери в "Авиапарке". Фото предоставлено Лайфу организаторами поздравительной акции

В "VK Клипах" пользователей ждёт подборка коротких вертикальных роликов "Мамины советы". Популярные блогеры поделятся жизненными историями, как в детстве считали неважными советы от мам, но, повзрослев, поняли их значимость. Ролики можно будет найти в разделе трендов "VK Клипов" под хештегами #ДеньМатериVK, #VKПраздники.

Сервис "VK Видео" в честь праздника подготовил тематическую подборку фильмов про мам, а редакция "VK Музыки" составила для наших мам уютный плейлист. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" смогут опубликовать поздравление мамам через мини-приложение "Рассказать друзьям".

Социальная сеть "Одноклассники" предлагает пользователям принять участие в фотомарафоне #ЧудоМама и наполнить ленту мамиными улыбками. Среди всех участников марафона случайным образом будут выбраны 30 победителей, которые получат онлайн-сертификаты в популярный маркетплейс. Кроме того, "Одноклассники" расскажут истории восьми героинь с необычными способностями, а российские звёзды Юлия Савичева, Сати Казанова и Денис Клявер подготовили для пользователей "Одноклассников" эксклюзивные видеоподарки с поздравлениями ко Дню матери.

Портал "Дети Mail.ru" провёл опрос о том, сколько мамы тратят времени на быт и детей и сколько на себя. Психолог Ирина Чеснова прокомментировала результаты, а Наталья Подольская, Оксана Фёдорова, Ирина Слуцкая и другие звёздные мамы рассказали о том, как они находят время на себя даже в плотном графике. Ещё одно исследование проведёт игровая платформа VK Play: она изучит поведение геймеров и их родителей в играх.

Ещё одна активность от VK ко Дню матери организована офлайн. Так, на первом этаже торгового центра "Авиапарк" с 25 по 27 ноября посетителей ждёт брендированная телефонная будка от VK. С её помощью каждый желающий сможет бесплатно позвонить своей маме через "VK Звонки" и сказать самые тёплые слова и пожелания.