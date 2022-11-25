"Думал, поседел от пьянок": Харитонов неоднозначно отреагировал на новый образ Емельяненко
Боец ММА Харитонов высмеял новый имидж "поседевшего" Емельяненко
Сергей Харитонов. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Российский боец ММА Сергей Харитонов прокомментировал новый имидж Александра Емельяненко, который перекрасил волосы и бороду в белый цвет. Своим мнением он поделился в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Новый образ Александра Емельяненко. Фото © YouTube / Kimchi MMA
Отвечая на вопрос корреспондента, Харитонов заявил, что не ещё не видел Емельяненко в новом образе, на что журналист заметил, что теперь у них во внешности есть что-то общее.
"А, покрасился. То, что он блондин, что ли? Я видел. Думал, он поседел от пьянок. А это он покрасился, да? Это склонности какие-то непонятные. К чему — непонятно", — отреагировал спортсмен.
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Ранее порноактриса и бывшая участница "Дома-2" Елена Беркова посоветовала футболисту Артёму Дзюбе согласиться на бой с Емельяненко. Она заявила, что карьера бойца в профессиональном спорте уже закончилась, а такие состязания, по сути, могут помочь ему неплохо подзаработать.