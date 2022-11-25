"Думал, поседел от пьянок": Харитонов неоднозначно отреагировал на новый образ Емельяненко

Российский боец ММА Сергей Харитонов прокомментировал новый имидж Александра Емельяненко, который перекрасил волосы и бороду в белый цвет. Своим мнением он поделился в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Новый образ Александра Емельяненко. Фото © YouTube / Kimchi MMA

Отвечая на вопрос корреспондента, Харитонов заявил, что не ещё не видел Емельяненко в новом образе, на что журналист заметил, что теперь у них во внешности есть что-то общее.

"А, покрасился. То, что он блондин, что ли? Я видел. Думал, он поседел от пьянок. А это он покрасился, да? Это склонности какие-то непонятные. К чему — непонятно", — отреагировал спортсмен.