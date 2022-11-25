Аксёнов назвал феерическим бредом заявления Киева о гибели "иранских инструкторов" в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал бредовыми заявления украинских властей о якобы убитых в Крыму "иранских инструкторах". Об этом он написал в телеграм-канале.
"Секретарь украинского СНБО Данилов рассказал, что в Крыму якобы убиты некие "иранские инструкторы", сообщают СМИ. Феерический бред. Трудно сказать, что это: запой, действие наркотиков, шизофрения или обыкновенная глупость, направленная на западную аудиторию, которая с радостью слушает любые сказки киевского режима", — заявил Аксёнов.
Он также заметил, что "чем сильнее шатается стул, на котором этот режим сидит, тем фантастичнее будут эти сказки", и подчеркнул, что "именно такие персонажи пока ещё управляют тем, что осталось от бывшей Украины".
Ранее спикер Парламента Крыма Владимир Константинов жёстко ответил Зеленскому, что полуостров тому "никогда не видать". По его словам, президент Украины это знает, пусть и продолжает имитировать возвращение Крыма за гонорары от западных кураторов.
ТАСС / Сергей Бобылев