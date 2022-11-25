Аксёнов назвал феерическим бредом заявления Киева о гибели "иранских инструкторов" в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал бредовыми заявления украинских властей о якобы убитых в Крыму "иранских инструкторах". Об этом он написал в телеграм-канале.

"Секретарь украинского СНБО Данилов рассказал, что в Крыму якобы убиты некие "иранские инструкторы", сообщают СМИ. Феерический бред. Трудно сказать, что это: запой, действие наркотиков, шизофрения или обыкновенная глупость, направленная на западную аудиторию, которая с радостью слушает любые сказки киевского режима", — заявил Аксёнов.

Он также заметил, что "чем сильнее шатается стул, на котором этот режим сидит, тем фантастичнее будут эти сказки", и подчеркнул, что "именно такие персонажи пока ещё управляют тем, что осталось от бывшей Украины".