Путин освободил Галузина от должности посла в Японии и назначил его замглавы МИД РФ

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Галузина от должности посла в Японии, назначив его при этом заместителем министра иностранных дел РФ. Указы главы государства опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Отметим, что должность посла РФ в Японии Галузин занимал с января 2018 года, до этого он примерно шесть лет проработал диппредставителем России в Индонезии, а также по совместительству в Кирибати, Восточном Тиморе и Папуа — Новой Гвинее (с 15 марта 2013 года).