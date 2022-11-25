Путин освободил Галузина от должности посла в Японии и назначил его замглавы МИД РФ
Президент России Владимир Путин освободил Михаила Галузина от должности посла в Японии, назначив его при этом заместителем министра иностранных дел РФ. Указы главы государства опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Галузина Михаила Юрьевича заместителем министра иностранных дел РФ", — отмечается в одном из документов.
Отметим, что должность посла РФ в Японии Галузин занимал с января 2018 года, до этого он примерно шесть лет проработал диппредставителем России в Индонезии, а также по совместительству в Кирибати, Восточном Тиморе и Папуа — Новой Гвинее (с 15 марта 2013 года).
Ранее Лайф рассказывал, что Путин освободил Солтановского от должности постпреда при Совете Европы. РФ вышла из организации в марте текущего года.
ТАСС / Eugene Hoshiko