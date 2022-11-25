Врач объяснил, почему не стоит делать УЗИ щитовидки "на всякий случай"

УЗИ щитовидной железы "на всякий случай" может навредить пациенту, заявил "Газете.ру" доктор медицинских наук, профессор кафедры эндокринологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Валентин Фадеев. По его словам, при выявлении в ходе процедуры узлов не нужно переживать о возможной онкологии.

"Дело в том, что подавляющее большинство узлов щитовидной железы, по сути, являются не заболеваниями, а вариантом нормы. Тем не менее выявление узла (УЗИ позволяет увидеть и образования в 2 мм) порождает цепь исследований, направленных на исключение рака щитовидной железы", — объяснил профессор.

Он отметил, что излишняя заинтересованность пациентом состояния своей щитовидной железы лишь навредит ему, вызвав невротическое расстройство по поводу возможной онкологии. При этом рак щитовидки, по слова Фадеева, не так страшен, как принято считать.

"Смертность при этом варианте рака равна практически нулю, от него не умирают. Если он будет выявлен на несколько более продвинутой стадии — для пациента практически ничего не поменяется", — заключил специалист.