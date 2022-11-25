В Киргизии призвали срочно изменить советские названия районов Бишкека

"У нас есть населённые пункты и местности, чьи названия заимствованы из других языков. Нужно срочно переименовать названия районов Бишкека", — заявил Шакиев.

Всего в столице Киргизии четыре района — Первомайский, Свердловский, Октябрьский и Ленинский. Местные власти уже не в первый раз поднимают тему возможного изменения названий на другие, которые будут связаны с известными киргизскими деятелями. В то же время другие политики указывают на дороговизну подобных изменений и наличие более важных проблем.