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25 ноября, 10:58

В Киргизии призвали срочно изменить советские названия районов Бишкека

Спикер парламента Киргизии Шакиев призвал сменить советские названия районов Бишкека

Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев в ходе выступления на первом Народном Курултае — собрании старейшин — выступил за срочное изменение советских названий районов Бишкека.

"У нас есть населённые пункты и местности, чьи названия заимствованы из других языков. Нужно срочно переименовать названия районов Бишкека", — заявил Шакиев.

Всего в столице Киргизии четыре района — Первомайский, Свердловский, Октябрьский и Ленинский. Местные власти уже не в первый раз поднимают тему возможного изменения названий на другие, которые будут связаны с известными киргизскими деятелями. В то же время другие политики указывают на дороговизну подобных изменений и наличие более важных проблем.

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Shutterstock

Артур Белкин

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