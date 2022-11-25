Правозащитники и меценаты смогут получить госпремии за выдающиеся достижения

Российские правозащитники и благотворители смогут получить Государственные премии за выдающиеся достижения в данных сферах. Как рассказали в пресс-службе Кремля, подать заявки на соискание награды можно до 27 февраля 2023 года.

Представления на соискателей премий должны быть направлены в аппарат Уполномоченного по правам человека. Вместе с ним отсылается пакет документов, в который, в частности, входит информация о вкладе претендента в развитие "правозащитной или благотворительной деятельности, получившей широкое общественное признание в Российской Федерации".

Адрес для почтовых отправлений: 119121, г. Москва, Смоленский б-р, д. 19, стр. 2., Аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; адрес электронной почты: moskalkova@ombudsmanrf.ru.