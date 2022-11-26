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26 ноября, 13:45
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Умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей

<p>Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Обложка © <a href="https://www.belta.by/society/view/umer-ministr-inostrannyh-del-belarusi-vladimir-makej-537024-2022/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">БелТА</a></p>

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Обложка © БелТА

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщает издание БелТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.

"Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей", — указало издание.

Владимир Макей начал дипломатическую деятельность в 1993 году. В 2000-м он был назначен на должность помощника президента Республики Беларусь, а в 2008 году возглавил его администрацию. Макей занимал пост главы белорусского МИД с 20 августа 2012 года. Награждён орденами Почёта, а также Отечества III степени.

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Оксана Попова

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