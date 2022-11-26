Умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщает издание БелТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.

"Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей", — указало издание.

Владимир Макей начал дипломатическую деятельность в 1993 году. В 2000-м он был назначен на должность помощника президента Республики Беларусь, а в 2008 году возглавил его администрацию. Макей занимал пост главы белорусского МИД с 20 августа 2012 года. Награждён орденами Почёта, а также Отечества III степени.