Путин присвоил звание "Мать-героиня" ещё семи россиянкам
Президент России Владимир Путин присвоил семи матерям звание "Мать-героиня" за большие заслуги в укреплении института семьи, повышении значимости материнства и воспитании детей. Указ опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, звание получили:
- Ахматова Анджела Хизировна из Кабардино-Балкарской Республики,
- Бадмаева Людмила Николаевна из Бурятии,
- Китаева Елена Анатольевна из Алтайского края,
- Кожеватова Елена Геннадьевна из Оренбургской области,
- Меньшикова Галина Николаевна из Волгоградской области,
- Салтыкова Татьяна Сергеевна из Московской области,
- Скрипко Ирина Борисовна из Санкт-Петербурга.
Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня" в августе. Его будут удостоены гражданки РФ, родившие и воспитавшие десять и более детей. Ранее Путин присвоил это звание супруге главы Чечни Рамзана Кадырова Медни.
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