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26 ноября, 13:35

Путин присвоил звание "Мать-героиня" ещё семи россиянкам

Президент России Владимир Путин присвоил семи матерям звание "Мать-героиня" за большие заслуги в укреплении института семьи, повышении значимости материнства и воспитании детей. Указ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, звание получили:

  • Ахматова Анджела Хизировна из Кабардино-Балкарской Республики,
  • Бадмаева Людмила Николаевна из Бурятии,
  • Китаева Елена Анатольевна из Алтайского края,
  • Кожеватова Елена Геннадьевна из Оренбургской области,
  • Меньшикова Галина Николаевна из Волгоградской области,
  • Салтыкова Татьяна Сергеевна из Московской области,
  • Скрипко Ирина Борисовна из Санкт-Петербурга.
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Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня" в августе. Его будут удостоены гражданки РФ, родившие и воспитавшие десять и более детей. Ранее Путин присвоил это звание супруге главы Чечни Рамзана Кадырова Медни.

Обложка ©

Kremlin.ru

Артур Лапсаков
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