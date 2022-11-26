Путин присвоил звание "Мать-героиня" ещё семи россиянкам

Президент России Владимир Путин присвоил семи матерям звание "Мать-героиня" за большие заслуги в укреплении института семьи, повышении значимости материнства и воспитании детей. Указ опубликован на портале правовой информации.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня" в августе. Его будут удостоены гражданки РФ, родившие и воспитавшие десять и более детей. Ранее Путин присвоил это звание супруге главы Чечни Рамзана Кадырова Медни.