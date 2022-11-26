Восемь человек погибли из-за оползня в Италии
В Италии оползень разрушил десять зданий. Фото © La Repubblica
На острове Искья в Италии восемь человек погибли при сходе оползня, пишет газета La Repubblica со ссылкой на вице-премьера страны Маттео Сальвини. Он заявил, что спасатели заняты поиском пропавших без вести, а в результате стихии было уничтожено десять зданий.
В четырёх регионах страны из-за сильных ливней и гроз введён оранжевый уровень погодной опасности, а ещё в десяти — жёлтый. На Искье, по словам синоптиков, выпало 120 миллиметров осадков.
Лайф писал, что минимум 13 человек числятся пропавшими без вести после оползня в итальянском городке Казамиччола на острове Искья. В их числе грудной ребёнок.