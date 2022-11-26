Восемь человек погибли из-за оползня в Италии

На острове Искья в Италии восемь человек погибли при сходе оползня, пишет газета La Repubblica со ссылкой на вице-премьера страны Маттео Сальвини. Он заявил, что спасатели заняты поиском пропавших без вести, а в результате стихии было уничтожено десять зданий.