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26 ноября, 13:20

Восемь человек погибли из-за оползня в Италии

<p>В Италии оползень разрушил десять зданий. Фото © <a href="https://napoli.repubblica.it/cronaca/2022/11/26/diretta/ischia_frana_casamicciola_maltempo_campania-376224789/?ref=RHEX-BG-I376236992-P1-S1-F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">La Repubblica</a></p>

В Италии оползень разрушил десять зданий. Фото © La Repubblica

На острове Искья в Италии восемь человек погибли при сходе оползня, пишет газета La Repubblica со ссылкой на вице-премьера страны Маттео Сальвини. Он заявил, что спасатели заняты поиском пропавших без вести, а в результате стихии было уничтожено десять зданий.

В четырёх регионах страны из-за сильных ливней и гроз введён оранжевый уровень погодной опасности, а ещё в десяти — жёлтый. На Искье, по словам синоптиков, выпало 120 миллиметров осадков.

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Лайф писал, что минимум 13 человек числятся пропавшими без вести после оползня в итальянском городке Казамиччола на острове Искья. В их числе грудной ребёнок.

Матвей Шандрыголов

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