Минимум 13 человек пропали без вести в результате оползня на итальянском острове Искья
Оползень сошёл в итальянском городке Казамиччола на острове Искья из-за проливных дождей, минимум 13 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на данные полиции.
Оползень сошёл на итальянском острове Искья. Видео © ANSA
Среди пропавших новорождённый ребёнок. Сейчас спасатели ведут поиски людей. Судя по видео и фото с места событий, несколько жилых домов оказались погребены под грязевыми потоками, а некоторые автомобили буквально унесло в море. Повсюду видны разрушенные конструкции и мусор.
Ранее Лайф рассказывал о шторме "Налджи", который пришёл на Филиппины. Жертвами стихии стали более 160 человек, а без вести пропали несколько десятков жителей.