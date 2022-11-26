Минимум 13 человек пропали без вести в результате оползня на итальянском острове Искья

Оползень сошёл в итальянском городке Казамиччола на острове Искья из-за проливных дождей, минимум 13 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на данные полиции.

Оползень сошёл на итальянском острове Искья. Видео © ANSA

Среди пропавших новорождённый ребёнок. Сейчас спасатели ведут поиски людей. Судя по видео и фото с места событий, несколько жилых домов оказались погребены под грязевыми потоками, а некоторые автомобили буквально унесло в море. Повсюду видны разрушенные конструкции и мусор.





