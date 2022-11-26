Траур по мужу и алкоголь: Как жила погибшая в страшном пожаре вдова Говорухина

Вдова кинорежиссёра Станислава Говорухина Галина очень тяжело переживала его смерть, ведь они были вместе много лет, она всячески поддерживала мужа на протяжении всей жизни. Как рассказывает портал "Утро новости", после потери супруга она стала много курить. Именно это, по мнению сиделки женщины, могло стать причиной произошедшего накануне пожара.

Как узнала редакция портала, у 74-летней Галины была сиделка. Вчера, в день трагедии, она находилась с подопечной. Когда работница ушла в магазин, произошёл пожар, в котором погибла Галина. Сиделка рассказала, что хозяйка много курила, возможно, именно сигарета и стала причиной возгорания.

А соседи Галины рассказали, что часто видели её в состоянии алкогольного опьянения — она очень тяжело переживала смерть мужа. Галина мало появлялась на улице и практически ни с кем не общалась.