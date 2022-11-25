При пожаре в Новой Москве погибла вдова режиссёра Станислава Говорухина

Вдова известного режиссёра и актёра Станислава Говорухина Галина погибла при пожаре в посёлке Лесное Озеро в Новой Москве. Об этом сообщает ТАСС.

"При пожаре в коттеджном посёлке Лесное Озеро погибла вдова Станислава Говорухина Галина", — отметил источник агентства.

По информации Лайфа, пожар произошёл в деревянном доме с мансардой по улице Садовой и охватил первый и второй этажи постройки. Загорелись личные вещи и мебель, а общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров.