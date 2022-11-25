При пожаре в Новой Москве погибла вдова режиссёра Станислава Говорухина
Галина Говорухина. Обложка © ТАСС / Алексей Никольский
Вдова известного режиссёра и актёра Станислава Говорухина Галина погибла при пожаре в посёлке Лесное Озеро в Новой Москве. Об этом сообщает ТАСС.
"При пожаре в коттеджном посёлке Лесное Озеро погибла вдова Станислава Говорухина Галина", — отметил источник агентства.
По информации Лайфа, пожар произошёл в деревянном доме с мансардой по улице Садовой и охватил первый и второй этажи постройки. Загорелись личные вещи и мебель, а общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
Галина Говорухина родилась в 1948 году в семье художника-декоратора и костюмера Театра оперетты. В браке с режиссёром Станиславом Говорухиным она прожила более 50 лет. Деятель скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории "Барвиха" 14 июня 2018 года. Причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность.
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