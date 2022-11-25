Путин обсудил с членами Совбеза РФ саммит G20 и встречу Нарышкина с главой ЦРУ
Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ работу делегации страны на саммите G20, а также встречу главы СВР Сергея Нарышкина с руководителем ЦРУ Уильямом Бёрнсом.
"Мы поговорим с вами сегодня о результатах работы российской делегации на "Двадцатке", на АТЭС, а также о том, как прошла встреча Нарышкина Сергея Евгеньевича со своим американским партнёром в Анкаре", — заявил Путин в начале заседания.
Ранее CNN сообщал, что глава ЦРУ Уильям Бёрнс встретился в Анкаре с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Стороны якобы обсуждали судьбу задержанных американцев и ядерные риски. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча состоялась по инициативе американской стороны.