Путин обсудил с членами Совбеза РФ саммит G20 и встречу Нарышкина с главой ЦРУ

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ работу делегации страны на саммите G20, а также встречу главы СВР Сергея Нарышкина с руководителем ЦРУ Уильямом Бёрнсом.

"Мы поговорим с вами сегодня о результатах работы российской делегации на "Двадцатке", на АТЭС, а также о том, как прошла встреча Нарышкина Сергея Евгеньевича со своим американским партнёром в Анкаре", — заявил Путин в начале заседания.