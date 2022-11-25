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25 ноября, 15:49

Путин обсудил с членами Совбеза РФ саммит G20 и встречу Нарышкина с главой ЦРУ

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ работу делегации страны на саммите G20, а также встречу главы СВР Сергея Нарышкина с руководителем ЦРУ Уильямом Бёрнсом.

"Мы поговорим с вами сегодня о результатах работы российской делегации на "Двадцатке", на АТЭС, а также о том, как прошла встреча Нарышкина Сергея Евгеньевича со своим американским партнёром в Анкаре", — заявил Путин в начале заседания.

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Ранее CNN сообщал, что глава ЦРУ Уильям Бёрнс встретился в Анкаре с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Стороны якобы обсуждали судьбу задержанных американцев и ядерные риски. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча состоялась по инициативе американской стороны.

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kremlin.ru

Александр Юнашев

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