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25 ноября, 15:45

Путин призвал сдирать с чиновников "корку безразличия" к людям

Президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями участников спецоперации призвал сдирать с чиновников "корку безразличия" к людям. Речь об этом зашла, когда женщины рассказали главе государства о выскомерном отношении к семьям военнослужащих в ряде военкоматов.

"И разные люди есть, в том числе среди чиновников. Есть такие, как вы, а есть такие, как в некоторых структурах. В военкоматах относятся к семьям военнослужащих свысока, по-бюрократически. И наша задача — избавиться и от таких людей, и от такого отношения. Важно корку безразличия с чиновников сдирать", — подчеркнул глава государства.

Путин — о проблемах при частичной мобилизации: К сожалению, бестолковщины достаточно

Путин — о проблемах при частичной мобилизации: К сожалению, бестолковщины достаточно

Ранее президент уже просил губернаторов держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при поддержке семей россиян, которые сейчас несут службу.

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kremlin.ru

Александр Юнашев

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