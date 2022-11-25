Путин призвал сдирать с чиновников "корку безразличия" к людям

Президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями участников спецоперации призвал сдирать с чиновников "корку безразличия" к людям. Речь об этом зашла, когда женщины рассказали главе государства о выскомерном отношении к семьям военнослужащих в ряде военкоматов.

"И разные люди есть, в том числе среди чиновников. Есть такие, как вы, а есть такие, как в некоторых структурах. В военкоматах относятся к семьям военнослужащих свысока, по-бюрократически. И наша задача — избавиться и от таких людей, и от такого отношения. Важно корку безразличия с чиновников сдирать", — подчеркнул глава государства.