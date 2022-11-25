ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 ноября 2022, 15:37
3637

Путин сказал трогательные слова матери героически погибшего ополченца из Донбасса

Президент России Владимир Путин сказал трогательные словам матери героически погибшего ополченца из Донбасса Константина Пшеничкина, который погиб в 2019 году и посмертно был награждён медалью "За отвагу" ЛНР.

Путин сказал трогательные слова матери героически погибшего ополченца из Донбасса. Видео © LIFE

"Огромная трагедия, это пустота, которую ничем не заполнить. Вы сейчас об этом очень убедительно и ярко сказали. Но знаете, что мне в голову приходит. У нас в ДТП погибает примерно 30 тысяч человек в год, от алкоголя примерно столько же. Так бывает, к сожалению", — сказал Путин.

Он подчеркнул, неважно, какой религии человек, мы все ходим под Господом и все так или иначе уйдём из этого мира. При этом российский лидер отметил, что некоторые живут непонятно как и уходят "от водки". А после их смерти остаётся вопрос: были ли они? Незаметно, жил человек или нет, отметил Путин.

"А ваш сын жил. И его цель достигнута. Это значит, что он и из жизни не зря ушёл. В этом смысле его жизнь оказалась значимой, с результатом прожита, причём с таким, к которому он стремился", — заключил российский лидер.

Мать героя-ополченца рассказала Путину, с какими словами сын уходил воевать в 2014 году
Мать героя-ополченца рассказала Путину, с какими словами сын уходил воевать в 2014 году

Ранее глава государства заметил, что российские военные, участвующие в специальной военной операции, не делят себя на отдельные касты, а, напротив, все друг другу помогают.

BannerImage

Kremlin.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar