Президент России Владимир Путин сказал трогательные словам матери героически погибшего ополченца из Донбасса Константина Пшеничкина, который погиб в 2019 году и посмертно был награждён медалью "За отвагу" ЛНР.

Путин сказал трогательные слова матери героически погибшего ополченца из Донбасса. Видео © LIFE

"Огромная трагедия, это пустота, которую ничем не заполнить. Вы сейчас об этом очень убедительно и ярко сказали. Но знаете, что мне в голову приходит. У нас в ДТП погибает примерно 30 тысяч человек в год, от алкоголя примерно столько же. Так бывает, к сожалению", — сказал Путин.

Он подчеркнул, неважно, какой религии человек, мы все ходим под Господом и все так или иначе уйдём из этого мира. При этом российский лидер отметил, что некоторые живут непонятно как и уходят "от водки". А после их смерти остаётся вопрос: были ли они? Незаметно, жил человек или нет, отметил Путин.