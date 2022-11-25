Путин: Российские военные во время СВО не делят себя на касты, а друг другу помогают

Российские военные, участвующие в специальной военной операции, не делят себя на отдельные касты, а, напротив, все друг другу помогают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями участников СВО.

"Знаю, что ребята там не делят себя на какие-то отдельные касты, национальности все равны, все друг другу помогают и понимают, что от этой взаимопомощи и поддержки зависит их жизнь, вот что очень важно. И они очень достойно несут эту службу", — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Россия — уникальная цивилизация, где бок о бок тысячу лет живут люди разных национальностей, этносов, религий. И за столетия мы не просто нашли общий язык, но и научились уважать обычаи друг друга, вместе друг с другом праздновать и, если приходят какие-то тяжёлые времена, вместе друг с другом преодолевать их.