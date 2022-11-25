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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 25 ноября 2022, 15:14

Путин: Российские военные во время СВО не делят себя на касты, а друг другу помогают

Российские военные, участвующие в специальной военной операции, не делят себя на отдельные касты, а, напротив, все друг другу помогают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями участников СВО.

"Знаю, что ребята там не делят себя на какие-то отдельные касты, национальности все равны, все друг другу помогают и понимают, что от этой взаимопомощи и поддержки зависит их жизнь, вот что очень важно. И они очень достойно несут эту службу", — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Россия — уникальная цивилизация, где бок о бок тысячу лет живут люди разных национальностей, этносов, религий. И за столетия мы не просто нашли общий язык, но и научились уважать обычаи друг друга, вместе друг с другом праздновать и, если приходят какие-то тяжёлые времена, вместе друг с другом преодолевать их.

Путин: Военным РФ, в том числе бойцам с Кавказа, присуще достойно выполнять воинский долг
Путин: Военным РФ, в том числе бойцам с Кавказа, присуще достойно выполнять воинский долг

Ранее президент РФ Владимир Путин уже заявлял, что российские воины разных национальностей плечом к плечу сражаются в ходе специальной военной спецоперации на Украине.

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ТАСС / POOL / Михаил Метцель

Александр Юнашев
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