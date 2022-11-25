Футболисты сборной Саудовской Аравии получили щедрые подарки после победы над Аргентиной

Игроки сборной Саудовской Аравии получили в подарок от наследного принца страны Мухаммеда бен Салмана автомобили Rolls-Royce за победу над Аргентиной на старте чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом пишет издание India.com.

В публикации отмечается, что все игроки национальной команды стали владельцами машин Rolls-Royce Phantom. При этом о каких-либо других бонусах и поощрениях для игроков неизвестно.