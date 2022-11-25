Футболисты сборной Саудовской Аравии получили щедрые подарки после победы над Аргентиной
India.com: Сборной Саудовской Аравии подарили "роллс-ройсы" за победу над Аргентиной на ЧМ
Игроки сборной Саудовской Аравии получили в подарок от наследного принца страны Мухаммеда бен Салмана автомобили Rolls-Royce за победу над Аргентиной на старте чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом пишет издание India.com.
В публикации отмечается, что все игроки национальной команды стали владельцами машин Rolls-Royce Phantom. При этом о каких-либо других бонусах и поощрениях для игроков неизвестно.
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Напомним, Аргентина стартовала на ЧМ-2022 с сенсационного поражения от Саудовской Аравии — 1:2. В первом тайме аргентинцы забили в ворота соперника четыре мяча, однако три из них были отменены из-за офсайдов.
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ТАСС / AP / Jorge Saenz