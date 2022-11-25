"Будьте как звери!": Тренер Саудовской Аравии мощной речью зарядил игроков на победу в матче с Аргентиной

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар выдал крайне яркую речь в перерыве матча чемпионата мира по футболу против Аргентины, который закончился победой для его подопечных. Однако до паузы в игре счёт был в пользу представителей Латинской Америки. Видеозапись в "Твиттере" опубликовала Федерация футбола Саудовской Аравии.

Тренер сборной Саудовской Аравии мощной речью зарядил футболистов на победу в матче с Аргентиной. Видео © Twitter / Saudint

"Что мы здесь забыли? Это что, прессинг? Месси с мячом в центре поля, ты стоишь перед защитниками. Возьми телефон и сделай селфи с ним. Ты перед защитниками! Почему стоишь? Закрой его! Вы чувствуете это? Вы чувствуете, что мы можем отыграться? Вы это чувствуете? Они играют расслабленно. Давайте, парни! Это чемпионат мира! Будьте жёсткими! Будьте как звери! Давайте, вперёд! Сделайте это!" — сказал Ренар.

Примечательно, что после этого его подопечные сумели перевернуть игру и забить дважды в ворота грозных аргентинцев, преподнеся первую сенсацию нынешнего чемпионата мира — сборная Саудовской Аравии одержала победу со счётом 2:1.