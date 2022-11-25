Два гола в добавленное время принесли Ирану первую победу на ЧМ по футболу в Катаре

Сборная Ирана обыграла команду Уэльса в матче второго тура группового этапа со счётом 2:0. Примечательно, что оба мяча представители Исламской Республики забили уже в добавленное ко второму тайму время.

Незадолго до голов иранцев сборная Уэльса осталась в меньшинстве после удаления голкипера Уэйна Хеннеси. Отметим, что он стал первым футболистом на турнире, получившим прямую красную карточку. За несколько секунд до конца добавленного времени счёт в матче открыл Рузбе Чешми, а ещё через пару минут Рамин Резаэян установил окончательный результат игры. Для сборной Ирана это первая победа на турнире.