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Опубликовано 25 ноября 2022, 12:09

ВС РФ рассеяли и отбросили на исходные позиции бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военные сумели отбросить на исходные позиции бойцов ВСУ, а также рассеять их при попытке атаковать на Южно-Донецком направлении. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении противник предпринимал попытки контратаковать позиции российских подразделений в районах населённых пунктов Новомихайловка, Новодонецкое, а также Новодаровка Запорожской области. Активными действиями обороняющихся войск и огнём артиллерии противник был рассеян и отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и два пикапа", — заявил Конашенков.

Российские военные уничтожили склад ракетного вооружения ВСУ в Запорожской области
Российские военные уничтожили склад ракетного вооружения ВСУ в Запорожской области

Ранее Лайф сообщал, что российские военные уничтожили более 300 иностранных наёмников в Харьковской области и ДНР.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Артур Белкин
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