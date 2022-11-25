ВС РФ рассеяли и отбросили на исходные позиции бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военные сумели отбросить на исходные позиции бойцов ВСУ, а также рассеять их при попытке атаковать на Южно-Донецком направлении. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении противник предпринимал попытки контратаковать позиции российских подразделений в районах населённых пунктов Новомихайловка, Новодонецкое, а также Новодаровка Запорожской области. Активными действиями обороняющихся войск и огнём артиллерии противник был рассеян и отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и два пикапа", — заявил Конашенков.