Цирк Чинизелли в Санкт-Петербурге бесплатно примет родственников мобилизованных

Большой Санкт-Петербургский государственный цирк, часто называемый именем его основателя Гаэтано Чинизелли, проведёт бесплатное представление для семей мобилизованных россиян. Подробностями поделилась газета "Петербургский дневник".

Инициатором благотворительной акции стала Российская ассоциация героев, обратившаяся в Росгосцирк с просьбой поддержать родственников мобилизованных россиян, на которую сразу был дан положительный ответ.

Так, Росгосцирк намерен перевести ассоциации средства, вырученные с продажи билетов на Международный фестиваль циркового искусства "Без границ". Они пойдут на помощь родственникам военнослужащих. Также 25 ноября цирк Чинизелли в Петербурге проведёт бесплатное представление для 400 членов их семей.

"Мы очень рады возможности поддержать семьи мобилизованных. Исторически цирк был, есть и будет с народом в любые времена. Возможность помочь семьям мобилизованных и подарить им праздник в очередной раз доказывает важность циркового искусства для россиян", — заявила исполнительный директор цирка Чинизелли Валерия Воронина.

При этом не только в Петербурге цирки выступили с такой позицией. Можно ожидать, что подобные акции пройдут и в других городах России.