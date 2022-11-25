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25 ноября, 11:55

В организме Саакашвили обнаружили следы трёх тяжёлых металлов

В организме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили нашли следы трёх тяжёлых металлов. Это может говорить о его серьёзном отравлении, заявила врач и глава неправительственной организации "Эмпатия" Мариам Джишкариани.

"Он подвергся пыткам, нечеловеческому обращению, возможно, была попытка его отравления... В волосах выявлено три тяжёлых металла", — сказала она журналистам по итогам экспертизы, проведённой совместно с иностранными экспертами.

Врач отметила, что бывший глава Грузии, вероятнее всего, стал жертвой интоксикации, что должно подтвердиться уже в следующих экспертизах. Джишкариани также призвала президента Саломе Зурабишвили немедленно помиловать Саакашвили и тем самым "спасти ему жизнь".

Адвокат Хачапуридзе заявил, что у Саакашвили атрофировались мышцы левой руки

Адвокат Хачапуридзе заявил, что у Саакашвили атрофировались мышцы левой руки

Напомним, Михаил Саакашвили с осени 2021 года находится под стражей в Грузии, куда он прибыл после восьми лет отсутствия. На родине его обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В заключении экс-президент начал жаловаться на проблемы со здоровьем. Недавно его мать заявила, что политик отравился ртутью.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Ираклий Геденидзе

Николь Вербер

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