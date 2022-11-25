В организме Саакашвили обнаружили следы трёх тяжёлых металлов

В организме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили нашли следы трёх тяжёлых металлов. Это может говорить о его серьёзном отравлении, заявила врач и глава неправительственной организации "Эмпатия" Мариам Джишкариани.

"Он подвергся пыткам, нечеловеческому обращению, возможно, была попытка его отравления... В волосах выявлено три тяжёлых металла", — сказала она журналистам по итогам экспертизы, проведённой совместно с иностранными экспертами.

Врач отметила, что бывший глава Грузии, вероятнее всего, стал жертвой интоксикации, что должно подтвердиться уже в следующих экспертизах. Джишкариани также призвала президента Саломе Зурабишвили немедленно помиловать Саакашвили и тем самым "спасти ему жизнь".