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Опубликовано 25 ноября 2022, 11:52

Российские войска отразили контратаку ВСУ на Донецком направлении, уничтожив 60 бойцов

В ходе специальной военной операции на Украине российские военные отразили контратаку тактической группы ВСУ на Донецком направлении. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении решительными действиями российских подразделений в районе населённого пункта Бахмутское отражена контратака ротной тактической группы ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два танка и три боевых машины пехоты", — сообщил Конашенков на брифинге.

В Запорожье при попытке прорыва уничтожены порядка 40 бойцов ВСУ
В Запорожье при попытке прорыва уничтожены порядка 40 бойцов ВСУ

Ранее российские военные сорвали попытку атаки украинских морпехов на Купянском направлении с помощью артиллерии и тяжёлых огнемётных систем. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, было уничтожено более 30 военнослужащих Украины, два автомобиля и один миномёт.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Оксана Попова
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