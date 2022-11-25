Российские войска отразили контратаку ВСУ на Донецком направлении, уничтожив 60 бойцов
В ходе специальной военной операции на Украине российские военные отразили контратаку тактической группы ВСУ на Донецком направлении. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении решительными действиями российских подразделений в районе населённого пункта Бахмутское отражена контратака ротной тактической группы ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два танка и три боевых машины пехоты", — сообщил Конашенков на брифинге.
Ранее российские военные сорвали попытку атаки украинских морпехов на Купянском направлении с помощью артиллерии и тяжёлых огнемётных систем. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, было уничтожено более 30 военнослужащих Украины, два автомобиля и один миномёт.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ