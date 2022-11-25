Врач рассказала, к каким проблемам могут привести "бабушкины методы" лечения простуды

В самый разгар периода простуды и гриппа люди часто остаются дома на самолечении и прибегают к народным методам, которые передаются из поколения в поколение, но так и не подтвердили свою эффективность. Руководитель клиники предиктивной и интегративной медицины, врач-терапевт, кардиолог Елена Зятенкова рассказала, какие способы не помогут в борьбе с болезнью.

Одним из самых популярных "лекарств" врач назвала "коктейль" — полстакана кипячёной воды, зубчик чеснока и соль. Смесь принято каждый час заливать в ноздри по пол-ложки, но Зятенкова предупреждает, что это может вызвать ожог слизистой. Также в целях профилактики гриппа многие предпочитают полоскать горло медовым раствором: две чайные ложки мёда на стакан воды.

"Да, мёд — очень сильное и вместе с тем мягкое и безопасное противобактериальное средство, но не надо забывать, что мёд — это тот же сахар. Им не стоит увлекаться людям с сахарным диабетом или повышенной массой тела", — добавила врач.

Следующий рецепт — алоэ и растительное масло. Эти ингредиенты смешивают 1 к 1 и капают по одной-две капли в каждую ноздрю. Здесь нужно помнить, что у сока алоэ имеется ряд противопоказаний, например аллергическая реакция или нарушение работы пищеварительного тракта. Также его нельзя принимать женщинам на ранних и поздних сроках беременности.

Терапевт напомнила, что во многих семьях есть свои противовирусные рецепты, но чтобы сохранять организм стойким и здоровым, нужно придерживаться базовых правил, которые подходят всем. Это занятия спортом, правильное питание, закаливание, регулярное мытьё рук после улицы и общественного транспорта, а также прогулки на свежем воздухе.

В качестве терапии Зятенкова советует использовать такие народные методы, как чай с лимоном или малиной. Он полезен за счёт тёплой жидкости и витамина С. Во всяком случае самолечением увлекаться не стоит и даже при простуде лучше обратиться к врачу.