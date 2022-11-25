В ООН заявили о высокой вероятности подлинности видео с расстрелом российских пленных ВСУ
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк заявил, что кадры с расстрелом российских пленных бойцами ВСУ, вероятно, являются подлинными и требуют проведения расследования. Об этом говорится в специальном заявлении мониторинговой миссии ООН в области прав человека на Украине.
"Наша мониторинговая миссия на Украине провела предварительный анализ, показывающий, что эти вызывающие тревогу видео являются, весьма вероятно, аутентичными", — заявил Тюрк.
Он также призвал к полному, "насколько это возможно", расследованию событий на видео и привлечению виновных к ответственности.
Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором группа украинских военных расстреливает российских военнопленных. В Минобороны РФ заявили, что украинские силовики убили более десяти сдавшихся россиян, в МИД потребовали от международных организаций осудить произошедшее. В ООН призвали провести расследование.
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