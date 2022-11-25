Минюст внёс Meta в реестр экстремистских организаций

Минюст РФ внёс компанию Meta Platforms Inc.*, которая владеет соцсетями Facebook* и Instagram*, в реестр экстремистских организаций. Обновлённый список опубликован на сайте ведомства.

"Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram (решение Тверского районного суда города Москвы от 21.03.2022 и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20.06.2022)", — значится в перечне.

При этом уточняется, что решение не распространяется на мессенджер WhatsApp, так как в нём нет функции по публичному распространению информации.