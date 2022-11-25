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25 ноября, 11:11

Минюст внёс Meta в реестр экстремистских организаций

Минюст РФ внёс компанию Meta Platforms Inc.*, которая владеет соцсетями Facebook* и Instagram*, в реестр экстремистских организаций. Обновлённый список опубликован на сайте ведомства.

"Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram (решение Тверского районного суда города Москвы от 21.03.2022 и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20.06.2022)", — значится в перечне.

При этом уточняется, что решение не распространяется на мессенджер WhatsApp, так как в нём нет функции по публичному распространению информации.

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Напомним, что 21 марта суд признал компанию Meta экстремистской и запретил её деятельность на территории РФ. Под запрет подпали также соцсети "Фейсбук" и "Инстаграм", а на WhatsApp блокировка не распространилась. Вслед за этим решением Роскомнадзор запретил демонстрировать логотипы запрещённых компаний.

* Деятельность организации Meta (владеет соцсетями Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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ТАСС / Артем Геодакян

Варвара Романова

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