Минюст внёс Meta в реестр экстремистских организаций
Минюст РФ внёс компанию Meta Platforms Inc.*, которая владеет соцсетями Facebook* и Instagram*, в реестр экстремистских организаций. Обновлённый список опубликован на сайте ведомства.
"Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram (решение Тверского районного суда города Москвы от 21.03.2022 и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20.06.2022)", — значится в перечне.
При этом уточняется, что решение не распространяется на мессенджер WhatsApp, так как в нём нет функции по публичному распространению информации.
Напомним, что 21 марта суд признал компанию Meta экстремистской и запретил её деятельность на территории РФ. Под запрет подпали также соцсети "Фейсбук" и "Инстаграм", а на WhatsApp блокировка не распространилась. Вслед за этим решением Роскомнадзор запретил демонстрировать логотипы запрещённых компаний.
* Деятельность организации Meta (владеет соцсетями Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
ТАСС / Артем Геодакян