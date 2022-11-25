Доктор раскрыл, как лечить ковид по имени "Цербер"

В первую очередь при заражении штаммом коронавирусной инфекции "Цербер" не стоит паниковать. Такую разновидность инфекции легко узнать по трём главным признакам, а также довольно просто вылечить, заявил врач доказательной медицины Олег Абакумов. Об этом пишут "Вести Подмосковья".

"Новый штамм коронавируса "Цербер". Назвали его так не по приколу. Помните этот древнегреческий миф про собаку с тремя головами? Так вот, это больше не миф, а новый штамм "короны" с тремя главными симптомами", — отметил Абакумов в телеграм-канале.

Среди симптомов врач выделил жар и высокую температуру, которая уже в первый день поднимается до 38 градусов. Второй признак — очень сильная боль в горле, как будто "наелись стекла", а третий — такая сильная диарея, что буквально нет возможности отлучится из туалетной комнаты. Остальные проявления болезни схожи с симптомами при заражении прочими штаммами: наблюдается ломота в суставах, насморк, слабость и сильная усталость.

Несмотря на невысокую опасность, "Цербер" имеет большую заразность и постковидный синдром, который часто выражается в виде депрессии и обострении хронических болезней. Поэтому при заболевании не стоит откладывать лечение на потом, лучше действовать сразу и начать со звонка начальнику с просьбой о больничном.

Что касается самого лечения, врач прописал целый план приёма препаратов и различных манипуляций. В списке есть и ингаляции, и полоскание горла, а также витамины и таблетки. Однако всё же лучше обратиться в больницу, чтобы получить рекомендации от врача, которые необходимы именно вам. При этом следует помнить, что многие манипуляции при "Цербере" могут также нанести вред здоровью.

"Не настолько страшен "Цербер", как его малюют. Страшнее не уметь правильно лечиться и забивать на своё здоровье", — указал Абакумов.

Он посоветовал не использовать лекарства, чья эффективность не доказана, и держаться подальше от антибиотиков, ведь они не помогают при ковиде, а лечат только бактерии.