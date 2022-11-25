Аналитики подсчитали "индекс мимозы" и выяснили, на сколько подорожал салат за год

Аналитики платформы фискальных данных "Такском" подсчитали индекс салата мимоза, изучив данные 42 миллиардов кассовых чеков. Результаты исследования приводит RT.

Выяснилось, что с 1 по 23 ноября средняя цена блюда составляла 344 рубля 60 копеек, что на 8% больше показателей прошлого года. Для расчётов использовалась классическая рецептура салата, в которую входят майонез, сыр, морковь, лук, яйца и рыбные консервы.

Что касается цен на ингредиенты, то майонез в необходимой пропорции стоит 29,7 рубля, сыр — 106,5 рубля, морковь — 11,7 рубля, репчатый лук — 4,7 рубля, яйца — 24 рубля. Самым дорогим компонентом оказались рыбные консервы, стоящие 168 рублей.