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25 ноября, 11:31

Аналитики подсчитали "индекс мимозы" и выяснили, на сколько подорожал салат за год

RT: За год стоимость салата мимоза увеличилась на 8%

Аналитики платформы фискальных данных "Такском" подсчитали индекс салата мимоза, изучив данные 42 миллиардов кассовых чеков. Результаты исследования приводит RT.

Выяснилось, что с 1 по 23 ноября средняя цена блюда составляла 344 рубля 60 копеек, что на 8% больше показателей прошлого года. Для расчётов использовалась классическая рецептура салата, в которую входят майонез, сыр, морковь, лук, яйца и рыбные консервы.

Что касается цен на ингредиенты, то майонез в необходимой пропорции стоит 29,7 рубля, сыр — 106,5 рубля, морковь — 11,7 рубля, репчатый лук — 4,7 рубля, яйца — 24 рубля. Самым дорогим компонентом оказались рыбные консервы, стоящие 168 рублей.

В России рассчитали "индекс кофе с бутербродом"

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Лайф писал, что индекс оливье с начала года вырос на 7,8% в Подмосковье. А вот на борщевой набор, по словам зампреда правительства региона Георгия Филимонова, цена снизилась на 50%.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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