Охранник БЦ рассказал, что предшествовало драке основателя сети "Правда кофе" с полицией
Охранник БЦ рассказал подробности драки основателя сети "Правда кофе" с полицейскими
Охранник бизнес-центра "Ямское плаза", где задержанный основатель сети "Правда кофе" Филипп Лейтес выбил дверь и подрался с полицейскими, рассказал, что произошло на самом деле.
Охранник бизнес-центра "Ямское плаза" рассказал о драке основателя сети "Правда кофе" с полицейскими. Видео © Telegram / SHOT
По словам сотрудника, бизнесмен устроил в своём кабинете на седьмом этаже вечер приёмов. Вместе с приятелями они веселились, пили явно не кофе и совсем забыли и про время, и про то, что бизнес-центр работает лишь до 23:00. Как отметил охранник, компания постоянно выходила и заходила, а после закрытия дверей начала ломиться и возмущаться.
"Вызвали полицию. И вот начали ломать стекло. <...> Матерные слова говорили. И на полицейских напали. Их скрутили, надели наручники и забрали", — рассказал мужчина.
В настоящее время, по нашим данным, кофейный бизнесмен сидит в миграционном центре в Сахарове.
Как уже писал Лайф, прибывшие на место полицейские обнаружили нетрезвых бизнесмена Филиппа Лейтеса, двух его приятелей и подругу. Все просьбы правоохранителей граждане проигнорировали, поэтому было принято решение их задержать. Однако компания сдаваться не собиралась и оказала сопротивление.
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