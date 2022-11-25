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25 ноября, 11:44

Охранник БЦ рассказал, что предшествовало драке основателя сети "Правда кофе" с полицией

Охранник БЦ рассказал подробности драки основателя сети "Правда кофе" с полицейскими

Охранник бизнес-центра "Ямское плаза", где задержанный основатель сети "Правда кофе" Филипп Лейтес выбил дверь и подрался с полицейскими, рассказал, что произошло на самом деле.

Охранник бизнес-центра "Ямское плаза" рассказал о драке основателя сети "Правда кофе" с полицейскими. Видео © Telegram / SHOT

По словам сотрудника, бизнесмен устроил в своём кабинете на седьмом этаже вечер приёмов. Вместе с приятелями они веселились, пили явно не кофе и совсем забыли и про время, и про то, что бизнес-центр работает лишь до 23:00. Как отметил охранник, компания постоянно выходила и заходила, а после закрытия дверей начала ломиться и возмущаться.

"Вызвали полицию. И вот начали ломать стекло. <...> Матерные слова говорили. И на полицейских напали. Их скрутили, надели наручники и забрали", — рассказал мужчина.

В настоящее время, по нашим данным, кофейный бизнесмен сидит в миграционном центре в Сахарове.

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Как уже писал Лайф, прибывшие на место полицейские обнаружили нетрезвых бизнесмена Филиппа Лейтеса, двух его приятелей и подругу. Все просьбы правоохранителей граждане проигнорировали, поэтому было принято решение их задержать. Однако компания сдаваться не собиралась и оказала сопротивление.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Николь Вербер

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