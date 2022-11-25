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25 ноября, 11:50

Психолог объяснила, как научить ребёнка соблюдать личные границы родителей

Детский психолог Маденко назвала три способа научить ребёнка соблюдать личные границы

Каждый из нас нуждается в личных границах, особенно в семье с детьми. Но как научить ребёнка их соблюдать? На этот вопрос в беседе с Лайфом ответила детский психолог Екатерина Маденко.

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Способ 1. Нарисовать специальную схему

Фото © Unsplash

Первым способом является специальная схема, которую часто используют психологи в детских садах. Мама должна нарисовать два круга, один из которых назвать "я", а второй — "семья". Показывая на "я", ребёнку нужно объяснить, что это — его тело, душа, чувства и личность и только он сам решает, кто может подходить близко. Также следует сказать, что никто не должен нарушать границы без разрешения, даже если это родной человек.

"Если тебе это неприятно — ты не должен стесняться сказать об этом, ты можешь и должен сказать "стоп", "нет"! Никто не может запретить тебе чувствовать то, что ты чувствуешь, и ты никому не обязан рассказывать о своих чувствах, если тебе этого не хочется. Никто не должен бить тебя или угрожать тебе, никто не может орать на тебя и оскорблять тебя, обижать и причинять тебе боль. Если такое происходит, ты должен рассказать об этом тем, кому ты доверяешь", — советует произнести психолог.

А показывая на круг "семья", нужно сказать о том, что это — мама, папа, то есть те, кто рядом, кого ребёнок любит, уважает и кому доверяет. Обязательно стоит упомянуть о том, что даже они не могут нарушать границу круга "я", если ребёнок этого не хочет. После этого необходимо сказать о том, что у каждого близкого и родного есть свой круг "я", в который он также пускает только тех, кого хочет.

"Например, папа или мама иногда хотят побыть одни, отдохнуть не потому, что они не любят ребёнка, а потому, что им тоже очень важно иногда побыть одним в своём кругу "я", и это нужно уважать", — продолжила психолог.

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Способ 2. Рассказать о границах ребёнка на примере героя или сказки

Фото © Unsplash

Также эффективным способом объяснения границ является упоминание сказок и героев. Например, можно рассказать какую-нибудь историю, преподнеся её в виде сказки. Потом стоит задать вопросы: как герой понял, что решение ему важно? Как он копил силы? Затем проведите аналогию с семьёй и скажите, что у каждого есть своё время и место, чтобы набраться сил, и в это время беспокоить его не нужно.

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Способ 3. Покажите наглядный пример

Фото © Unsplash

Также собеседница Лайфа рекомендует разыграть историю с домочадцем: взять что-то без разрешения, а потом показать, как было нужно. Следует также не забывать стучаться в комнату к ребёнку, узнавать, когда можно к нему обратиться, и благодарить за уделённое время.

"Обсудите это с ребёнком и можете даже с ним повторить это в виде сюжетно-ролевой игры с любимыми игрушками. Можете придумать стоп-слова, которые дадут понять, что "сейчас не время". Важно объяснить, что личное пространство необходимо как вам, так и ребёнку, ведь уважительное отношение начинается именно с соблюдения личных границ", — резюмировала Маденко.

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Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко

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