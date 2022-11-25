Российские военные уничтожили более 300 иностранных наёмников под Харьковом и в ДНР
Минобороны РФ сообщило об уничтожении 200 польских наёмников в Харьковской области
Российские военные уничтожили более 300 иностранных наёмников в Харьковской области и ДНР, удары наносились высокоточным оружием. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, в районе села Великие Хутора под Харьковом в результате атаки по трём пунктам временной дислокации польских бойцов удалось ликвидировать до 200 человек. А недалеко от Северской и Славянска ДНР российские военные высокоточным оружием уничтожили более ста наёмников Иностранного легиона. Кроме того, противник лишился танка, двух боевых бронированных машин и восьми автомобилей.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении союзных войск по всей линии соприкосновения в республике. По его словам, позитивно сказываются и удары по украинской инфраструктуре.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ