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Опубликовано 25 ноября 2022, 11:53
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Российские военные уничтожили более 300 иностранных наёмников под Харьковом и в ДНР

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 200 польских наёмников в Харьковской области

Российские военные уничтожили более 300 иностранных наёмников в Харьковской области и ДНР, удары наносились высокоточным оружием. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в районе села Великие Хутора под Харьковом в результате атаки по трём пунктам временной дислокации польских бойцов удалось ликвидировать до 200 человек. А недалеко от Северской и Славянска ДНР российские военные высокоточным оружием уничтожили более ста наёмников Иностранного легиона. Кроме того, противник лишился танка, двух боевых бронированных машин и восьми автомобилей.

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Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении союзных войск по всей линии соприкосновения в республике. По его словам, позитивно сказываются и удары по украинской инфраструктуре.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Варвара Романова
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