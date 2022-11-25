Российские военные уничтожили более 300 иностранных наёмников под Харьковом и в ДНР

По его словам, в районе села Великие Хутора под Харьковом в результате атаки по трём пунктам временной дислокации польских бойцов удалось ликвидировать до 200 человек. А недалеко от Северской и Славянска ДНР российские военные высокоточным оружием уничтожили более ста наёмников Иностранного легиона. Кроме того, противник лишился танка, двух боевых бронированных машин и восьми автомобилей.