Российские военные уничтожили склад ракетного вооружения ВСУ в Запорожской области

Российские военные уничтожили украинский оружейный склад в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе Весёлого в ДНР уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

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А ранее Минобороны РФ сообщило, что удар, нанесённый 23 ноября по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, нарушил переброску резервов ВСУ, иностранного оружия, техники и боеприпасов в районы боевых действий.