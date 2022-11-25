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25 ноября, 11:53

Российские военные уничтожили склад ракетного вооружения ВСУ в Запорожской области

Российские военные уничтожили украинский оружейный склад в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Камышеваха Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", — отметил он.

Кроме того, в районе Весёлого в ДНР уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

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А ранее Минобороны РФ сообщило, что удар, нанесённый 23 ноября по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, нарушил переброску резервов ВСУ, иностранного оружия, техники и боеприпасов в районы боевых действий.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова

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