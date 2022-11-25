Российские военные поразили шесть пунктов управления ВСУ за сутки

Армия России за прошедшие сутки поразила шесть пунктов управления ВСУ в Донецкой и Луганской народных республиках в ходе специальной военной операции. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления противника в районах населённых пунктов Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Ямполовка, Торское, Ивано-Дарьевка и Победа Донецкой Народной Республики, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164 районах", — отметил Конашенков.