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Опубликовано 25 ноября 2022, 11:58

Российские военные поразили шесть пунктов управления ВСУ за сутки

Армия России за прошедшие сутки поразила шесть пунктов управления ВСУ в Донецкой и Луганской народных республиках в ходе специальной военной операции. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления противника в районах населённых пунктов Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Ямполовка, Торское, Ивано-Дарьевка и Победа Донецкой Народной Республики, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164 районах", — отметил Конашенков.

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Ранее Лайф сообщал, что в Запорожской области уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ, которая пыталась пройти линию боевого соприкосновения в Пологовском районе.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Артур Белкин
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