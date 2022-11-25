ВСУ дважды попытались прорваться на Купянском направлении и потеряли 30 бойцов

Украинские бойцы за последние сутки попытались дважды прорваться на Купянском направлении, но безуспешно. Как рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате ВСУ потеряли около 30 человек, три боевые машины пехоты и четыре бронеавтомобиля.

"На Купянском направлении ВСУ были предприняты две безуспешные атаки в районе населённого пункта Новосёловское Луганской Народной Республики. Огнём артиллерии и активными действиями российских войск противник был остановлен и отброшен на исходные позиции", — сказал Конашенков.