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Опубликовано 25 ноября 2022, 12:01

ВСУ дважды попытались прорваться на Купянском направлении и потеряли 30 бойцов

Украинские бойцы за последние сутки попытались дважды прорваться на Купянском направлении, но безуспешно. Как рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате ВСУ потеряли около 30 человек, три боевые машины пехоты и четыре бронеавтомобиля.

"На Купянском направлении ВСУ были предприняты две безуспешные атаки в районе населённого пункта Новосёловское Луганской Народной Республики. Огнём артиллерии и активными действиями российских войск противник был остановлен и отброшен на исходные позиции", — сказал Конашенков.

Артиллерия и ТОС России сорвали попытку атаки морпехов ВСУ на Купянском направлении
Артиллерия и ТОС России сорвали попытку атаки морпехов ВСУ на Купянском направлении

Ранее Лайф писал, что ВС РФ уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе населённого пункта Павловка, а также нанесли огневое поражение противнику в районе Водяного. В результате было ликвидировано и ранено более 50 украинских силовиков, а также уничтожены три БМП и две боевые машины.

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Getty Images / Metin Aktas

Оксана Попова
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