Российские войска сорвали атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Вооружённые силы РФ сорвали атаки ВСУ в направлении двух населённых пунктов Луганской Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении в результате упреждающих действий российских войск нанесено огневое поражение ротной тактической группе ВСУ, сосредоточенной для наступления в районе населённого пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, огнём артиллерии и ударами армейской авиации удалось сорвать атаку ВСУ в направлении Червонопоповки Луганской Народной Республики. Так, в ходе выполнения задач на Краснолиманском направлении за сутки удалось ликвидировать до 70 украинских военных, один танк, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.