Российские войска сорвали атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Вооружённые силы РФ сорвали атаки ВСУ в направлении двух населённых пунктов Луганской Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении в результате упреждающих действий российских войск нанесено огневое поражение ротной тактической группе ВСУ, сосредоточенной для наступления в районе населённого пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, огнём артиллерии и ударами армейской авиации удалось сорвать атаку ВСУ в направлении Червонопоповки Луганской Народной Республики. Так, в ходе выполнения задач на Краснолиманском направлении за сутки удалось ликвидировать до 70 украинских военных, один танк, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.
Ранее Лайф писал, что ВС РФ уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе населённого пункта Павловка, а также нанесли огневое поражение противнику в районе Водяного. В результате было ликвидировано и ранено более 50 украинских силовиков, а также уничтожены три БМП и две боевые машины.
ТАСС / Дмитрий Рогулин