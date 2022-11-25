В Татарстане мать на камеру избила полуторагодовалую дочь из-за расставания с сожителем
В Татарстане завели дело на мать, которая избила полуторагодовалую дочь на камеру
Следственные органы СКР по Республике Татарстан возбудили уголовное дело по факту избиения жительницей Казани полуторагодовалой дочери. Она обвиняется по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Истязание".
Мать троих детей из Казани избила полуторагодовалую дочку и сняла это на камеру . Видео © t.me / Tatarstan24TV
Как сообщает телеканал "Татарстан 24", мать троих детей избила маленькую дочку и выставила её на балкон, после того как от женщины ушёл гражданский муж. Мамаша также сняла это всё на видео и отправила ролик отцу девочки, который, по предварительным данным, ранее был судим. В ролике она заявляет бывшему возлюбленному, что по его вине малышка замерзает на балконе, а после того как она "сдохнет", мужчина "на могилку будет ходить". Заявление в полицию написали соседи женщины.
"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", — уточнили в Следкоме.
Делом занялась прокуратура. Как рассказали соседи, старшую дочь горе-матери воспитывает бабушка, а младший сын-инвалид находится под присмотром в городской больнице № 18, где разместили и пострадавшую девочку. К счастью, она не получила никаких серьёзных травм.
Ранее Лайф писал, что в Москве 26-летняя мать выбросила годовалую дочь из окна 11-го этажа, девочку в тяжёлом состоянии госпитализировали, но спустя сутки малышка умерла. Сама женщина также попала в больницу. По данным Лайфа, её нашли без сознания в квартире, а в комнатах пахло газом. Предположительно, мать ребёнка находилась в депрессии из-за бракоразводного процесса.
t.me / Tatarstan24TV