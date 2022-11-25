В Татарстане мать на камеру избила полуторагодовалую дочь из-за расставания с сожителем

Как сообщает телеканал "Татарстан 24", мать троих детей избила маленькую дочку и выставила её на балкон, после того как от женщины ушёл гражданский муж. Мамаша также сняла это всё на видео и отправила ролик отцу девочки, который, по предварительным данным, ранее был судим. В ролике она заявляет бывшему возлюбленному, что по его вине малышка замерзает на балконе, а после того как она "сдохнет", мужчина "на могилку будет ходить". Заявление в полицию написали соседи женщины.