Астролог рассказала, может ли натальная карта изменить судьбу

Натальная карта — навигатор по жизни человека, с помощью которого при правильном использовании можно изменить судьбу к лучшему. По словам звёздного бизнес-астролога Алины Сафроновой, она представляет собой "скриншот" положения звёзд на небе в момент рождения, определяющий характер и многие аспекты будущей жизни. Однако это не значит, что всё предрешено, главное — правильный подход.

"Мы сможем менять что-то в нашей судьбе, если будем знать о себе больше и научимся проживать ситуации по-новому — с принятием, с помощью своего благостного отношения, позитива и любви", — цитирует её "Москва 24".

При этом негативных событий, по словам Сафроновой, не существует. Все они нейтральны, и важно лишь наше к ним отношение. Например, для одного Сатурн, идущий по Луне в транзитах, ознаменуется периодом страхов, обид и депрессии, а для другого станет поводом к критическому пересмотру своей жизни.

"Натальная карта — ваш ключик к себе, знакомство с самим собой. Она расскажет о сильных и слабых сторонах, талантах и потенциале", — добавила Сафронова.

Она покажет, как будет складываться карьера и за счёт чего её владельца ждёт медийный или любовный рост. Важно правильно пользоваться этими знаниями, не боясь реализовать их и проявлять себя.