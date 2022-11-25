В Минздраве рассказали, как удалось достичь снижения заражений ВИЧ в России

Тема противодействия ВИЧ-инфекции является одним из приоритетов в работе российского Минздрава. В последнее время в стране наблюдается снижение заболеваемости, а всё благодаря массовому скринингу населения. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказал главный внештатный специалист Минздрава по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус.

Он сообщил, что, согласно данным, в нашей стране проживает менее 900 тысяч людей с ВИЧ-положительным статусом, а именно — 851 754. Эти показатели гораздо ниже, чем в других ведущих странах. Как подчеркнул специалист, успехов в данной области удалось достичь за счёт массового скрининга населения, который Россия внедрила первой. Именно благодаря этому анализу удаётся выявить болезнь на ранней стадии, продолжил он.

"Это принципиально отличает Россию от других стран, в частности от большинства стран Западной Европы, где обследование и учёт основаны на группах риска, без учёта широких слоёв населения, методом дозорного надзора. И зачастую диагноз ставится только при выявлении на поздних стадиях инфекции", — пояснил Мазус.