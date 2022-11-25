Общественники призвали убрать ЛГБТ-сцены из третьей части "Фантастических тварей"

Общественное движение "Зов народа" обратилось в Минкульт РФ и Роскомнадзор с просьбой убрать фрагмент из фильма "Фантастические твари: Тайны Дамблдора". Речь идёт о сценах, где повествуется об отношениях директора Хогвартса и злодея Грин-де-Вальда и раскрывается ориентация волшебников. Копия документа есть в распоряжении Лайфа.

Копия обращения движения "Зов народа" в Минкульт РФ. Фото © Предоставлено Лайфу

В обращении уточняется, что в фильме переворачивается представление об истории Дамблдора, который "в мгновение, за шесть секунд, из мудрого учителя, профессора, директора Хогвартса превращается в лицо нетрадиционной сексуальной ориентации". Как рассказал наш собеседник, председатель движения "Зов народа" Сергей Зайцев, общественники не имеют ничего против самой киноленты, у них есть претензии только к некоторым сценам.

"Здесь проблема именно во фрагментах последней части "Фантастических тварей". Уже ни для кого не секрет, что в Голливуде — да и на самом Западе — массово пытаются внедрять ЛГБТ-тематику. Вплоть до того что определяют, сколько должно быть актёров той или иной ориентации в фильме. В данном случае произошло, на мой взгляд, то же самое: из картины, которую многие так полюбили, в том числе массово смотрели дети, семьи в преддверии Нового года, создали инструмент для пропаганды чуждых для нашей страны ценностей", — объяснил Зайцев.

Он подчеркнул, что Россия веками была традиционной страной, и теперь, когда президент указом закрепил защиту духовно-нравственных ценностей, а Госдума приняла закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, у организации "Зов народа" наконец-то "появились инструменты по борьбе с внедрением в страну растлевающих общество идей".