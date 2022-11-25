Психиатр объяснил тягу пожилых мужчин к девушкам по примеру старика из "Игры в кальмара"
Психиатр Шуров: Случай с домогательствами звезды "Игры в кальмара" мог быть неединичным
Обложка © Сериал "Игра в кальмара", режиссёр, сценарист Хван Дон Хёк / Kinopoisk.ru
С возрастом у пожилых людей может возникать неуёмный сексуальный интерес к молодым девушкам, потому с ними иногда достаточно опасно оставаться наедине. По этой причине скандал с актёром О Ён Су, известным по сериалу "Игра в кальмара", может быть далеко не единственным. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал психиатр Василий Шуров.
"Когда мы говорим о нейродегенеративных возрастных изменениях, по мере гибели большого количества нейронов снижается тормозящее влияние коры на подкорковые центры и происходит своеобразное растормаживание. Люди становятся прожорливыми: повышается аппетит, возникает неуёмный сексуальный интерес, в том числе и к очень молодым объектам. Так называемая гиперсексуальность. Люди одеваются вычурно, красят волосы, пытаются ухаживать за молодыми партнёрами. Говорят неприличные шутки. Поэтому наедине оставаться с пожилым дементным актёром — явление опасное. Я даже думаю, что это неединичный случай", — заявил Шуров.
Ранее Лайф рассказывал, что прокуратура Кореи из-за непристойных действий в отношении неназванной женщины предъявила обвинения 78-летнему актёру О Ён Су, который прославился на весь мир ролью старика в сериале "Игра в кальмара".