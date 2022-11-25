Психиатр объяснил тягу пожилых мужчин к девушкам по примеру старика из "Игры в кальмара"

С возрастом у пожилых людей может возникать неуёмный сексуальный интерес к молодым девушкам, потому с ними иногда достаточно опасно оставаться наедине. По этой причине скандал с актёром О Ён Су, известным по сериалу "Игра в кальмара", может быть далеко не единственным. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал психиатр Василий Шуров.