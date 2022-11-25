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25 ноября, 13:37

Психиатр объяснил тягу пожилых мужчин к девушкам по примеру старика из "Игры в кальмара"

Психиатр Шуров: Случай с домогательствами звезды "Игры в кальмара" мог быть неединичным

<p>Обложка © Сериал "Игра в кальмара", режиссёр, сценарист Хван Дон Хёк / <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/3706565/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk.ru</a></p>

Обложка © Сериал "Игра в кальмара", режиссёр, сценарист Хван Дон Хёк / Kinopoisk.ru

С возрастом у пожилых людей может возникать неуёмный сексуальный интерес к молодым девушкам, потому с ними иногда достаточно опасно оставаться наедине. По этой причине скандал с актёром О Ён Су, известным по сериалу "Игра в кальмара", может быть далеко не единственным. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал психиатр Василий Шуров.

"Когда мы говорим о нейродегенеративных возрастных изменениях, по мере гибели большого количества нейронов снижается тормозящее влияние коры на подкорковые центры и происходит своеобразное растормаживание. Люди становятся прожорливыми: повышается аппетит, возникает неуёмный сексуальный интерес, в том числе и к очень молодым объектам. Так называемая гиперсексуальность. Люди одеваются вычурно, красят волосы, пытаются ухаживать за молодыми партнёрами. Говорят неприличные шутки. Поэтому наедине оставаться с пожилым дементным актёром — явление опасное. Я даже думаю, что это неединичный случай", — заявил Шуров.

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Ранее Лайф рассказывал, что прокуратура Кореи из-за непристойных действий в отношении неназванной женщины предъявила обвинения 78-летнему актёру О Ён Су, который прославился на весь мир ролью старика в сериале "Игра в кальмара".

Ольга Годуненко

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