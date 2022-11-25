Старика из "Игры в кальмара" обвинили в домогательствах, но задерживать не стали

Прокуратура Кореи предъявила обвинения 78-летнему актёру О Ён Су, который прославился на весь мир ролью старика в сериале "Игра в кальмара". Звезде экрана вменяют действия непристойного характера в отношении неназванной женщины. Инцидент произошёл в середине 2017-го, но предполагаемая жертва почему-то молчала до декабря прошлого года, уточняет агентство Yonhap .

После полицейского расследования дело было закрыто без предъявления обвинений, но заявительницу это не устроило. В итоге инцидентом занялась прокуратура. Теперь О Ён Су, который настаивает на своей невиновности, может пойти под суд.