Старика из "Игры в кальмара" обвинили в домогательствах, но задерживать не стали
Расследование в отношении О Ён Су начали в 2021-м, но в итоге закрыли. Заявительницу такое решение полиции не устроило и она пошла дальше. Сам актёр обвинения отвергал.
Южнокорейский актёр О Ён Су. Обложка © ТАСС / AP / Richard Shotwell
Прокуратура Кореи предъявила обвинения 78-летнему актёру О Ён Су, который прославился на весь мир ролью старика в сериале "Игра в кальмара". Звезде экрана вменяют действия непристойного характера в отношении неназванной женщины. Инцидент произошёл в середине 2017-го, но предполагаемая жертва почему-то молчала до декабря прошлого года, уточняет агентство Yonhap.
После полицейского расследования дело было закрыто без предъявления обвинений, но заявительницу это не устроило. В итоге инцидентом занялась прокуратура. Теперь О Ён Су, который настаивает на своей невиновности, может пойти под суд.