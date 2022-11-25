Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 ноября, 10:22

Старика из "Игры в кальмара" обвинили в домогательствах, но задерживать не стали

Расследование в отношении О Ён Су начали в 2021-м, но в итоге закрыли. Заявительницу такое решение полиции не устроило и она пошла дальше. Сам актёр обвинения отвергал.

<p>Южнокорейский актёр О Ён Су. Обложка © ТАСС / AP / Richard Shotwell</p>

Южнокорейский актёр О Ён Су. Обложка © ТАСС / AP / Richard Shotwell

Прокуратура Кореи предъявила обвинения 78-летнему актёру О Ён Су, который прославился на весь мир ролью старика в сериале "Игра в кальмара". Звезде экрана вменяют действия непристойного характера в отношении неназванной женщины. Инцидент произошёл в середине 2017-го, но предполагаемая жертва почему-то молчала до декабря прошлого года, уточняет агентство Yonhap.

После полицейского расследования дело было закрыто без предъявления обвинений, но заявительницу это не устроило. В итоге инцидентом занялась прокуратура. Теперь О Ён Су, который настаивает на своей невиновности, может пойти под суд.

Эта девушка изобрела гениальный способ борьбы с домогательствами с помощью селфи

Эта девушка изобрела гениальный способ борьбы с домогательствами с помощью селфи

Марта Белова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров