9 простых полезных привычек, которые помогут сохранить ясность ума и молодость тела

Если не следить за организмом, постоянно нервничать и отлынивать от любой физической нагрузки, в старика можно превратиться уже к 30 годам. Пусть процесс старения полностью остановить нельзя, его можно существенно замедлить. Как можно дольше сохранять молодость тела и ясность ума помогут простые и полезные привычки. Как только сделаете их частью вашей жизни, сразу заметите положительный результат. Итак, о чём нужно не забывать?

Регулярный сон

Хотите продлить молодость? Возьмите в привычку вовремя ложиться спать, а утром вставать в одно и то же время. Недосып, особенно регулярный, сильно ухудшает состояние организма: и физическое, и психологическое. Как только начнёте высыпаться, увидите, как повысится настроение и прибавятся силы.

Постановка целей и их достижение

Ещё одна простая привычка, которая не даст облениться и постареть раньше времени, — регулярная постановка целей и задач. Они должны быть не вселенского масштаба, а как раз простые и выполнимые. Достигая желаемого и видя результат, вы не только будете радоваться, но и воодушевляться на подвиги побольше.

Здоровое питание

На правильную работу процессов внутри организма сильно влияет пища. Фото © Shutterstock

Ещё одна расхожая фраза, без которой в этом пункте не обойтись, — "Мы есть то, что мы едим". На правильную работу процессов внутри организма сильно влияет пища, которую человек потребляет. Понятное дело, от тортиков и снеков, если их есть периодически, вреда не будет. Но вот регулярное неправильное питание, состоящее из высокоуглеводной, сладкой или калорийной пищи, явно подпортит здоровье. В такой еде нет особо полезных питательных веществ. Она вкусная, но "пустая". Никто не заставит вас принудительно сидеть на правильном питании, исключать всё сладкое и солёное, но хотя бы ввести в рацион на постоянной основе овощи, фрукты и мясо вы можете.

Регулярные занятия спортом

Спорт хотя бы два раза в неделю станет хорошей тренировкой для сердечно-сосудистой системы и профилактикой инфарктов и инсультов. В выносливом, крепком теле процессы старения идут куда медленнее. Физические нагрузки могут быть не самыми сложными: пешие прогулки, поездки на велосипеде или самокате, плавание. Хорошее кровообращение будет питать кислородом и мозг, обеспечивая ясность ума.

Отказ от вредных привычек или минимизация их

Курение, употребление спиртных напитков, постоянный стресс и другие вредные привычки никак не помогут вам омолодиться. Самое коварное, что последствия в виде множества разных заболеваний покажут себя только несколько лет спустя. Но на качестве вашей кожи отразятся практически сразу. Люди, живущие в мегаполисах, окружены не лучшей экологией. Если не хотите в 45 выглядеть стариком, следите за собой и не травитесь ещё больше.

Соблюдение водного баланса в организме

Хотите оставаться молодым умом и телом? Соблюдайте водный режим. Фото © Shutterstock

Первой, кто выдаёт ранние признаки старения, становится сухая и стянутая кожа с морщинами. Чтобы как можно дольше этого избегать, не забывайте выпивать норму воды в день. Правильный баланс жидкости в организме обеспечит ещё и подвижность и здоровье суставов, ясность сознания, хорошую память, стабильное настроение и нескончаемый заряд бодрости и энергии.

Регулярное чтение

Если с полезными привычками, которые помогут держать тело в тонусе, понятно, как не допустить старения мозга? Ясность ума следует поддерживать такими же регулярными тренировками. Например, чтением. Помимо увлекательного досуга, вы получите много новой информации, усвоение которой и предотвратит преждевременное старение. Развивать себя и откладывать старость можно также прослушиванием музыки, изучением иностранных языков или интеллектуальными играми.

Качественный отдых

Если вы переполнены тревогой и стрессом, много работаете и мало спите, ваши ум и тело будут работать на износ. Это опасно по множеству причин, поэтому переутомления допускать нельзя. Оно как раз и является фактором, приводящим к ранней старости. Чтобы оставаться долго молодым, научитесь правильно отдыхать. Это гораздо увлекательнее и интереснее, чем просто лежать на диване и смотреть телевизор.

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