Талисманы на удачу: Какие вещи-символы помогают разным знакам зодиака

Талисман — символ, элемент удачи, который было бы здорово носить для поддержания желаний, чтобы всё получалось и было хорошо. Символизм работает на подсознание и на количество людей, которые прибегают к нему, объяснила мистик-религиовед, таролог Тата Кальницкая и поделилась информацией, какие талисманы могут помочь каждому из знаков зодиака в ближайший месяц.

Талисман для знака зодиака Овен

Для рождённых под знаком зодиака Овен талисманом станет необычная посуда. Это могут быть чашки, кубки красного, синего, серого цвета. "И может быть цифра 10. То есть это можно прям ставить на заставку телефона, просто на месяц".

Талисман для знака зодиака Телец

Носителям знака зодиака Телец стоит выбирать символы зелёных или коричневых оттенков. Талисманами этих представителей земной стихии могут стать свечи. Фото © Freepik / rawpixel.com

Тельцам выпала цифра 7. Символом для них могут стать огонь, свечи, причём обращать внимание нужно на вещи зелёного и коричневого цвета.

Талисман для знака зодиака Близнецы

Для знака зодиака Близнецы талисманом должно быть красивое архитектурное сооружение, XV–XVI веков, выполненное в красном или чёрном цвете. "Могут быть ещё молнии или грозовое небо. То есть это необязательно всё вместе на одной картинке, это может быть один просто символ, который просто понравится", — рассказала таролог, отметив, что представителям воздушной стихии это поможет в перестроении жизни.

Талисман для знака зодиака Рак

Чтобы у Раков не было проблем с деньгами, носители этого знака зодиака должны завести себе монету в качестве талисмана. "Просто любимая [монета], которая не тратится". Также символами могут быть лев, тигр (какое-то большое животное), изображение денег или короны. А цвета — жёлтый, красный.

Талисман для знака зодиака Лев

Для носителей знака зодиака Лев символами могут стать необычные алкогольные напитки, бутылки, чаши, украшения для дома. Что касается цветов, то это синий, голубой, серый.

Талисман для знака зодиака Дева

Талисманы людей, рождённых под знаком зодиака Дева, всегда связаны с деньгами. "Поставьте на заставку красивого богатого мужчину либо деньги. Цвета — зелёный, жёлтый". Если любите историю, можно в качестве символа выбрать античную скульптуру, статую.

Талисман для знака зодиака Весы

Рождённые под знаком зодиака Весы любят учиться, так что для них элементом удачи вполне может стать книга. Фото © Freepik / jcomp

Элементом удачи для людей знака зодиака Весы станут знания, обучение, книги, путешествия либо птица.

Талисман для знака зодиака Скорпион

Скорпиону в качестве талисмана таролог рекомендовала выбрать необычных сказочных созданий красно-голубого цвета. "Это могут быть какие-то картины-абстракции, то есть прям искусство какое-то, которое вас вдохновляет".

Талисман для знака зодиака Стрелец

Для людей знака зодиака Стрелец символами могут стать агрессивные мифические животные, например драконы, или картина, на которой показана дуальность мира.

Талисман для знака зодиака Козерог

Козерогу в качестве талисмана нужно выбрать что-то, что максимально расслабляет, например красивый снимок неба. Фото © Freepik / rawpixel.com

Талисманы рождённых под знаком зодиака Козерог: дом, дача, огонь или красивое небо — что-то, что максимально расслабляет.

Талисман для знака зодиака Водолей

Водолеям можно присмотреться к жезлам — таким, которые изображали на полотнах в старину. "Это могут быть картинки, рисунки, век XVII–XVIII, огонь, цвет красный, оранжевый. Водолеев я очень прошу реализовывать свои идеи, которые вам будут приходить, потому что они очень будут перспективные", — указала Кальницкая в беседе с Надеждой Стрелец.

Талисман для знака зодиака Рыбы