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25 ноября, 13:06

Пожар в торговом центре "Елоховский пассаж" в Москве полностью потушен, пострадавших нет

Пожар в столичном торговом центре "Елоховский пассаж" на Бауманской улице полностью потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Пожар в торговом центре "Елоховский пассаж" в Москве полностью потушен, пострадавших нет. Видео © LIFE

На кадрах с места происшествия, которые оказались в распоряжении Лайфа, видно, что спасатели полностью ликвидировали открытое горение и продолжают проливку здания. Согласно данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал.

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Ранее Лайф сообщал, что посетителей и сотрудников торгового центра эвакуировали после начала пожара, а к месту ЧП также прибыли медики.

Обложка ©

LIFE

Артур Белкин

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