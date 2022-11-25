Пожар в торговом центре "Елоховский пассаж" в Москве полностью потушен, пострадавших нет
Пожар в столичном торговом центре "Елоховский пассаж" на Бауманской улице полностью потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Пожар в торговом центре "Елоховский пассаж" в Москве полностью потушен, пострадавших нет. Видео © LIFE
На кадрах с места происшествия, которые оказались в распоряжении Лайфа, видно, что спасатели полностью ликвидировали открытое горение и продолжают проливку здания. Согласно данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал.
Ранее Лайф сообщал, что посетителей и сотрудников торгового центра эвакуировали после начала пожара, а к месту ЧП также прибыли медики.
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