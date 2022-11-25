Пожар в столичном торговом центре "Елоховский пассаж" на Бауманской улице полностью потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Пожар в торговом центре "Елоховский пассаж" в Москве полностью потушен, пострадавших нет. Видео © LIFE

На кадрах с места происшествия, которые оказались в распоряжении Лайфа, видно, что спасатели полностью ликвидировали открытое горение и продолжают проливку здания. Согласно данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал.