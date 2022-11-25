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25 ноября, 12:59

Сербский журналист обвинил Шона Пенна в гибели мирных жителей Донбасса

Журналист Заркович призвал осудить актёра Шона Пенна за геноцид жителей Донбасса

<p>Обложка © ТАСС / AP</p>

Обложка © ТАСС / AP

Голливудский актёр Шон Пенн, поддержавший Украину и давший Зеленскому свой "Оскар", должен предстать перед судом за геноцид жителей Донбасса. Такое мнение Ura.ru выразил сербский журналист Миодраг Заркович, работающий в ДНР и ЛНР.

"Возможно, Зеленский мог бы уехать в гости к Шону Пенну в Малибу. Но я надеюсь, что однажды Пенн ответит за свои преступления, которые он причинил жителям Донецка, Макеевки и Горловки", сказал он журналистам.

При этом актёр, по словам Зарковича, — преступник не меньше, чем Зеленский и творил бы те же вещи, находясь в кресле президента Украины. Ему повезло родиться в США, из-за чего он может совершать преступления издалека, подчеркнул журналист.

"Они одинаковые [с Владимиром Зеленским], и оба должны предстать перед правосудием", заключил собеседник агентства.

Актёрам Шону Пенну и Бену Стиллеру запретили въезд в Россию

Актёрам Шону Пенну и Бену Стиллеру запретили въезд в Россию

Лайф писал, что американский актёр Шон Пенн во время очередного визита на Украину оставил на время Владимиру Зеленскому свой "Оскар". Украинский президент заявил, что он сделал это в знак веры в победу Незалежной.

Матвей Шандрыголов

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