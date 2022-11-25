Голливудский актёр Шон Пенн, поддержавший Украину и давший Зеленскому свой "Оскар", должен предстать перед судом за геноцид жителей Донбасса. Такое мнение Ura.ru выразил сербский журналист Миодраг Заркович, работающий в ДНР и ЛНР.

"Возможно, Зеленский мог бы уехать в гости к Шону Пенну в Малибу. Но я надеюсь, что однажды Пенн ответит за свои преступления, которые он причинил жителям Донецка, Макеевки и Горловки", — сказал он журналистам.

При этом актёр, по словам Зарковича, — преступник не меньше, чем Зеленский и творил бы те же вещи, находясь в кресле президента Украины. Ему повезло родиться в США, из-за чего он может совершать преступления издалека, подчеркнул журналист.

"Они одинаковые [с Владимиром Зеленским], и оба должны предстать перед правосудием", — заключил собеседник агентства.